Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Магнуссон 17
Сигурдссон 57
Бийол 66
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
29 сент. 2019, 11:30 МСК
29.09.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
79
17
Димитров
Николай Димитров
67
20
Панюков
Андрей Панюков
46
11
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
3
Ароян
Вараздат Ароян
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
14
Бавин
Юрий Бавин
88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
17'
17'
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
79
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
69
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
57'
57'
61
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
49
Тороп
Владислав Тороп
62
Карпов
Вадим Карпов
53
Елеев
Максим Елеев
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
29
Бийол
Яка Бийол
66'
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос