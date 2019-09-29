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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Магнуссон 17
Сигурдссон 57
Бийол 66
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
29 сент. 2019, 11:30 МСК
29.09.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
44
Егорычев
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79
17
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20
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11
Ильин
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мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
17'
17'
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
20
Шарлия
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90
2
Фернандес
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90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
57'
57'
61
Запасные
19
Помазун
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49
Тороп
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62
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53
Елеев
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20
Тикнизян
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