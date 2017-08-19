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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
19 авг. 2017, 15:00 МСК
19.08.2017, 15:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
62
57
Фидлер
Артем Фидлер
82
14
Бавин
Юрий Бавин
68
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
39
Чантурия
Георгий Чантурия
90
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
4
Чернов
Данил Чернов
8
Павленко
Александр Павленко
92
Емельянов
Роман Емельянов
94
Евсеев
Алексей Евсеев
26
Щербаков
Александр Щербаков
32
Глушков
Никита Глушков
88
Портнягин
Игорь Портнягин
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
82
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
64
27
Оланаре
Аарон Оланаре
52
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
42
Щенников
Георгий Щенников
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Витиньо
Витиньо
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов