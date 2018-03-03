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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 59
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
3 марта 2018, 14:00 МСК
3.03.2018, 14:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Вернблум
Понтус Вернблум
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
79
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
59'
59'
90
17
Головин
Александр Головин
90
7
Муса
Ахмед Муса
90
11
Витиньо
Витиньо
75
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
4
Емельянов
Роман Емельянов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
30
Баклов
Олег Баклов
60
Полетаев
Владислав Полетаев
27
Меркулов
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35
Ароян
Вараздат Ароян
4
Чернов
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5
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57
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Хомченовский
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14
Бавин
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39
Чантурия
Георгий Чантурия
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Глушков
Никита Глушков
99
Манучарян
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