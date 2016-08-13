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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Миланов 90
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
13 авг. 2016, 15:30 МСК
13.08.2016, 15:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
79
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
88
Коробов
Дмитрий Коробов
72
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
12
Шубин
Александр Шубин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
33
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
8
Павленко
Александр Павленко
39
Чантурия
Георгий Чантурия
62
Гавтадзе
Резо Гавтадзе
25
Жуков
Георгий Жуков
85
Серченков
Сергей Серченков
95
Щербаков
Александр Щербаков
62
Подоксенов
Сергей Подоксенов
25
Ставпец
Александр Ставпец
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
66
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
62
25
Еременко
Роман Еременко
90
7
Тошич
Зоран Тошич
71
19
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
90'
23
Страндберг
Карлос Страндберг