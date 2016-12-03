Матч завершен
ЦСКА
Москва
Траоре 25
Траоре 35
Натхо 38
Чалов 40
4:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
3 дек. 2016, 14:00 МСК
3.12.2016, 14:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
68
8
Миланов
Георгий Миланов
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
38'
38'
90
17
Головин
Александр Головин
90
63
Чалов
Федор Чалов
40'
40'
46
7
Тошич
Зоран Тошич
90
9
Траоре
Ласина Траоре
25'
35'
25', 35'
80
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
83
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
12
Новиков
Александр Новиков
54
8
Павленко
Александр Павленко
66
77
Коробов
Дмитрий Коробов
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
25
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате