Матч завершен
ЦСКА
Москва
Фернандес 90
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 72
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 февр. 2020, 14:00 МСК
29.02.2020, 14:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
80
98
Обляков
Иван Обляков
79
5
Васин
Виктор Васин
80
5
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
80
23
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
80
62
Карпов
Вадим Карпов
80
2
Фернандес
Марио Фернандес
90'
90'
80
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
68
11
Чалов
Федор Чалов
80
8
Влашич
Никола Влашич
80
Запасные
49
Тороп
Владислав Тороп
19
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
27
Гогуа
Седрик Гогуа
53
Елеев
Максим Елеев
27
Котин
Никита Котин
20
Кучаев
Константин Кучаев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
51
Бистрович
Кристиян Бистрович
49
Бийол
Яка Бийол
14
Шкурин
Илья Шкурин
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
80
19
Поляков
Денис Поляков
80
5
Вилюш
Мацей Вилюш
80
35
Золотов
Николай Золотов
80
15
Кулаков
Денис Кулаков
80
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
80
13
Бумаль
Петрус Бумаль
80
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
72'
72'
80
44
Егорычев
Андрей Егорычев
80
17
Димитров
Николай Димитров
73
20
Панюков
Андрей Панюков
79
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
11
Герасимов
Алексей Герасимов
4
Мамин
Артем Мамин
92
Емельянов
Роман Емельянов
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
26
Бавин
Юрий Бавин
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Шаболин
Артем Шаболин
80
Погребняк
Павел Погребняк
79
Юсупов
Артём Юсупов