Урал - Ахмат: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:1

Урал - Ахмат: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
24 апр. 2021, 14:00 МСК
24.04.2021, 14:00 МСК
суббота
Cтадион Екатеринбург Арена
Екатеринбург Арена
Екатеринбург
Иван Сиденков
Иван Сиденков
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Подробнее
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
13
Калинин
Игорь Калинин
90
44
Рыков
Владимир Рыков
90
4
Страндберг
Стефан Страндберг
90
22
Адамов
Арсен Адамов
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
5
Егорычев
Андрей Егорычев
90
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
90
9
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
28
Коновалов
Иван Коновалов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
93
Герасимов
Алексей Герасимов
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
18
Йовичич
Бранко Йовичич
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
0
Анисимов
Анатолий Анисимов
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Тренерский состав
Юрий Матвеев
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
90
55
Пуцко
Александр Пуцко
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
24
Ненахов
Максим Ненахов
90
7
Бериша
Бернард Бериша
90
94
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
23
Швец
Антон Швец
90
99
Садулаев
Лечи Садулаев
90
29
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Тренерский состав
Андрей Талалаев

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1
Ахмат
1
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2
Урал
0
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0
Урал
0
21.07.2019 21 июля 2019 вс 14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
21.07.2019 21 июля 2019 вс 14:00
Урал
3
Ахмат
0
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1
Урал
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
Урал
2
Ахмат
1
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 16:30
Ахмат
0 : 0
Урал
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 16:30
Ахмат
0
Урал
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2
Ахмат
0
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
5 : 2
Урал
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
5
Урал
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Урал
1 : 4
Ахмат
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Урал
1
Ахмат
4
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1 : 1
Урал
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1
Урал
1
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 17:00
Урал
3 : 3
Ахмат
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 17:00
Урал
3
Ахмат
3
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1
Урал
3
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0
Ахмат
1
14.03.2014 14 марта 2014 пт 16:00
Урал
2 : 1
Ахмат
14.03.2014 14 марта 2014 пт 16:00
Урал
2
Ахмат
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1
Урал
1

Новости

Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля, 19:27
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
08 апреля, 12:43
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
#Краснодар
03 апреля, 19:54
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
# Новости матча
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». После первого тайма проигрывал 0:2
16 мая, 15:55
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53
«Ротор» прервал 7-матчевую сухую серию и победил в РПЛ впервые с конца февраля
01 мая, 15:54
«Урал» сыграл вничью с «Ахматом» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей
24 апреля, 15:51
«Крылья Советов» победили «Ахмат» в полуфинале Кубка, два послематчевых пенальти взял вышедший перед серией Фролов
21 апреля, 17:58