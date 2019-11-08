Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
8 нояб. 2019, 19:30 МСК
8.11.2019, 19:30 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
88
Глушаков
Денис Глушаков
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Роши
Одисе Роши
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
23
Швец
Антон Швец
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
18
Понсе
Андрес Понсе
71
11
Исмаэл
Исмаэл
90
9
Михаляк
Конрад Михаляк
59
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
20
Нижич
Зоран Нижич
19
Иванов
Олег Иванов
95
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
59
Харин
Евгений Харин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
62
20
Панюков
Андрей Панюков
70
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
11
Ильин
Владимир Ильин
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
84
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик