Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
США
Белоруссия
Кения
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
8 нояб. 2019, 19:30 МСК
8.11.2019, 19:30 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
88
Глушаков
Денис Глушаков
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Роши
Одисе Роши
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
23
Швец
Антон Швец
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
18
Понсе
Андрес Понсе
71
11
Исмаэл
Исмаэл
90
9
Михаляк
Конрад Михаляк
59
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
20
Нижич
Зоран Нижич
19
Иванов
Олег Иванов
95
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
59
Харин
Евгений Харин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
62
20
Панюков
Андрей Панюков
70
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
11
Ильин
Владимир Ильин
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
84
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик