Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 33
Мбенг 63
Садаев 67
Лебеденко 83
Мохаммади 90
5:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Павлюченко 21
Манучарян 87
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
29 апр. 2017, 19:00 МСК
29.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Гьембер
Норберт Гьембер
75
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90'
90'
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
83'
83'
90
95
Митришев
Магомед Митришев
46
17
Мбенг
Аблае Мбенг
33'
63'
33', 63'
66
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
27
Оздоев
Магомед Оздоев
20
Торже
Габриэль Торже
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
67'
18
Балай
Беким Балай
Урал
мин
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
90
85
Серченков
Сергей Серченков
90
90
Щербаков
Александр Щербаков
90
5
Динга
Доминик Динга
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
13
Панков
Радован Панков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
46
32
Глушков
Никита Глушков
90
80
Ломакин
Александр Ломакин
69
77
Коробов
Дмитрий Коробов
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
21'
21'
46
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
1
Арапов
Дмитрий Арапов
8
Павленко
Александр Павленко
12
Новиков
Александр Новиков
11
Ставпец
Александр Ставпец
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
87'
79
Юсупов
Артём Юсупов
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи