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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 33
Мбенг 63
Садаев 67
Лебеденко 83
Мохаммади 90
5:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Павлюченко 21
Манучарян 87
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
29 апр. 2017, 19:00 МСК
29.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Гьембер
Норберт Гьембер
75
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90'
90'
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Пирис
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55
Лебеденко
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83'
90
95
Митришев
Магомед Митришев
46
17
Мбенг
Аблае Мбенг
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63'
33', 63'
66
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
27
Оздоев
Магомед Оздоев
20
Торже
Габриэль Торже
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
67'
18
Балай
Беким Балай
Урал
мин
96
Тимофеев
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90
85
Серченков
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21'
46
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16
Шубин
Александр Шубин
1
Арапов
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8
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Александр Павленко
12
Новиков
Александр Новиков
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Ставпец
Александр Ставпец
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79
Юсупов
Артём Юсупов
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Бугуи
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