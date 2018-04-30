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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
30 апр. 2018, 16:30 МСК
30.04.2018, 16:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
19
Иванов
Олег Иванов
70
21
Роши
Одисе Роши
77
23
Швец
Антон Швец
90
95
Митришев
Магомед Митришев
59
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
31
Шепляков
Александр Шепляков
2
Родолфо
Родолфо
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
10
Кадыров
Халид Кадыров
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
17
Мбенг
Аблае Мбенг
8
Лео
Лео
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
66
17
Димитров
Николай Димитров
90
18
Ильин
Владимир Ильин
83
Запасные
60
Полетаев
Владислав Полетаев
77
Баклов
Олег Баклов
7
Данцев
Александр Данцев
28
Чернов
Никита Чернов
5
Динга
Доминик Динга
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
66
Бевеев
Мингиян Бевеев
88
Портнягин
Игорь Портнягин