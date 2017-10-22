Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Димитров 33
Евсеев 79
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 окт. 2017, 14:00 МСК
22.10.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
14
Бавин
Юрий Бавин
64
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
79'
79'
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
33'
33'
90
18
Ильин
Владимир Ильин
71
Запасные
24
Жариков
Евгений Жариков
1
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
92
Емельянов
Роман Емельянов
32
Глушков
Никита Глушков
9
Чантурия
Георгий Чантурия
58
Билоног
Дмитрий Билоног
Ахмат
мин
9
Садаев
Заур Садаев
39
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
21
Роши
Одисе Роши
66
23
Швец
Антон Швец
86
95
Митришев
Магомед Митришев
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
3
Плиев
Заурбек Плиев
94
Сампайо
Филипе Сампайо
10
Кадыров
Халид Кадыров
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
8
Лео
Лео