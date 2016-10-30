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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Чантурия 11
1:4
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Балай 43
Балай 57
Динга 60
Мбенг 90
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
30 окт. 2016, 12:00 МСК
30.10.2016, 12:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
1
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
60'
60'
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
11
Ставпец
Александр Ставпец
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
8
Павленко
Александр Павленко
46
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
62
39
Чантурия
Георгий Чантурия
11'
11'
33
Запасные
28
Заболотный
Николай Заболотный
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
12
Новиков
Александр Новиков
77
Коробов
Дмитрий Коробов
25
Жуков
Георгий Жуков
85
Серченков
Сергей Серченков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
21
Роши
Одисе Роши
71
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
72
18
Балай
Беким Балай
43'
57'
43', 57'
83
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
20
Торже
Габриэль Торже
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90'