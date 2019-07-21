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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 45
Эль Кабир 58
Бавин 78
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
21 июля 2019, 14:00 МСК
21.07.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
20
Панюков
Андрей Панюков
76
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
11
Ильин
Владимир Ильин
45'
45'
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
85
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
58'
58'
89
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
78'
90
Щербаков
Александр Щербаков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
88
Погребняк
Павел Погребняк
17
Димитров
Николай Димитров
79
Юсупов
Артём Юсупов
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
75
23
Швец
Антон Швец
90
77
Бериша
Бернард Бериша
80
11
Исмаэл
Исмаэл
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
59
Харин
Евгений Харин
90
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
61
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
10
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
21
Роши
Одисе Роши
22
Садулаев
Лечи Садулаев
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
18
Понсе
Андрес Понсе