Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Грэй 58
Дукуре 90
2:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Уорд-Проус 20
Уорд-Проус 44
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
13 янв. 2018, 18:00 МСК
13.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
13
Ваге
Молла Ваге
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90'
90'
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
18
Грэй
Андре Грэй
58'
58'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
25
Холебас
Хосе Холебас
37
Перейра
Роберто Перейра
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
9
Дини
Трой Дини
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
20'
44'
20', 44'
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
18
Лемина
Марио Лемина
19
Буфал
Софьян Буфал
39
Симс
Джошуа Симс
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини