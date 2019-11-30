Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 78
Уорд-Проус 83
2:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Сарр 24
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
30 нояб. 2019, 20:30 МСК
30.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
83'
83'
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
78'
78'
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
90
20
Обафеми
Майкл Обафеми
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
3
Йошида
Мая Йошида
43
Валери
Ян Валери
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
7
Лонг
Шейн Лонг
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
11
Масина
Адам Масина
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
24'
24'
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
36
Фулкье
Димитри Фулкье
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
9
Дини
Трой Дини
18
Грэй
Андре Грэй