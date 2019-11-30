Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 78
Уорд-Проус 83
2:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Сарр 24
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
30 нояб. 2019, 20:30 МСК
30.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
83'
83'
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
78'
78'
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
90
20
Обафеми
Майкл Обафеми
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
3
Йошида
Мая Йошида
43
Валери
Ян Валери
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
7
Лонг
Шейн Лонг
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
11
Масина
Адам Масина
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
24'
24'
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
36
Фулкье
Димитри Фулкье
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
9
Дини
Трой Дини
18
Грэй
Андре Грэй