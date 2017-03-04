Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 4
Окака-Чука 79
Дукуре 90
3:4
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Тадич 28
Редмонд 45
Габбиадини 83
Редмонд 86
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
4 марта 2017, 18:00 МСК
4.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
4
Кабуль
Юнес Кабуль
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
70
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
79'
79'
89
9
Дини
Трой Дини
4'
4'
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
18
Суньига
Камило Суньига
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90'
35
Стюарт
Карл Стюарт
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Саутгемптон
мин
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
45'
86'
45', 86'
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
78
11
Тадич
Душан Тадич
28'
28'
87
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
83'
83'
85
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
4
Класи
Йорди Класи
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес