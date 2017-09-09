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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 38
Янмат 66
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
9 сент. 2017, 17:00 МСК
9.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
6
Худт
Уэсли Худт
90
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
46
19
Буфал
Софьян Буфал
71
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
69
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
11
Тадич
Душан Тадич
18
Лемина
Марио Лемина
38
МакКуин
Сэм МакКуин
7
Лонг
Шейн Лонг
10
Остин
Чарли Остин
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
4
Кабуль
Юнес Кабуль
61
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
62
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
38'
38'
90
18
Грэй
Андре Грэй
84
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
2
Янмат
Дэрил Янмат
66'
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
9
Дини
Трой Дини
10
Саксесс
Исаак Саксесс