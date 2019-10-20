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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Кротов 83
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Ахметов 26
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
20 окт. 2019, 14:00 МСК
20.10.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Сухов
Александр Сухов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
3
Терентьев
Денис Терентьев
68
74
Фомин
Даниил Фомин
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
29
Тилль
Оливье Тилль
74
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
61
11
Бизяк
Ловро Бизяк
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
56
Круговой
Данил Круговой
77
Алиев
Азер Алиев
22
Голубев
Артем Голубев
22
Фольмер
Кирилл Фольмер
9
Козлов
Андрей Козлов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
83'
99
Емельянов
Данила Емельянов
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
26'
26'
78
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
9
Чалов
Федор Чалов
62
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
27
Гогуа
Седрик Гогуа
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
29
Бийол
Яка Бийол
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос