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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Березуцкий 18
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
14 окт. 2016, 19:30 МСК
14.10.2016, 19:30 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
18'
18'
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
90
7
Тошич
Зоран Тошич
79
11
Ионов
Алексей Ионов
66
Запасные
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
9
Траоре
Ласина Траоре
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
61
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
13
Засеев
Азамат Засеев
69
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
80
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
98
Обляков
Иван Обляков
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
10
Марсиньо
Марсиньо