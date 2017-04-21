Матч завершен
Уфа
Уфа
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 65
Чалов 90
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
21 апр. 2017, 17:00 МСК
21.04.2017, 17:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
80
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
62
98
Обляков
Иван Обляков
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
45
Пуцко
Александр Пуцко
2
Филин
Александр Филин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
93
Карп
Кэтэлин Карп
57
Кротов
Вячеслав Кротов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
57
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
63
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
20
Витиньо
Витиньо
65'
65'
87
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
17
Головин
Александр Головин
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
90'
27
Оланаре
Аарон Оланаре