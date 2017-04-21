Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уфа
Уфа
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 65
Чалов 90
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
21 апр. 2017, 17:00 МСК
21.04.2017, 17:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
80
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
62
98
Обляков
Иван Обляков
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
45
Пуцко
Александр Пуцко
2
Филин
Александр Филин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
93
Карп
Кэтэлин Карп
57
Кротов
Вячеслав Кротов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
57
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
63
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
20
Витиньо
Витиньо
65'
65'
87
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
17
Головин
Александр Головин
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
90'
27
Оланаре
Аарон Оланаре