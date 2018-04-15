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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Сысуев 41
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 78
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
15 апр. 2018, 16:30 МСК
15.04.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
52
4
Никитин
Алексей Никитин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
82
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
41'
41'
75
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Чернов
Алексей Чернов
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
98
Обляков
Иван Обляков
21
Фатай
Кеинде Фатай
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
83
2
Фернандес
Марио Фернандес
46
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
67
17
Головин
Александр Головин
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
7
Муса
Ахмед Муса
78'
78'
90
63
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Витиньо
Витиньо
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов