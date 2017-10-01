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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
1 окт. 2017, 14:00 МСК
1.10.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
46
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
76
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
69
11
Витиньо
Витиньо
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
67
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
84
44
Игбун
Сильвестр Игбун
80
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
75
Никитин
Алексей Никитин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
93
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай