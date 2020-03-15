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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
15 марта 2020, 16:30 МСК
15.03.2020, 16:30 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
5
Васин
Виктор Васин
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
80
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
9
Чалов
Федор Чалов
56
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
62
Карпов
Вадим Карпов
89
Кучаев
Константин Кучаев
49
Бийол
Яка Бийол
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
99
Шкурин
Илья Шкурин
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
6
Урунов
Остон Урунов
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
71
74
Фомин
Даниил Фомин
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
80
Запасные
19
Шафинский
Юрий Шафинский
13
Чернов
Алексей Чернов
32
Никитин
Алексей Никитин
3
Терентьев
Денис Терентьев
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Голубев
Артем Голубев
29
Тилль
Оливье Тилль
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
9
Козлов
Андрей Козлов
19
Агаларов
Гамид Агаларов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани