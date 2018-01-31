Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 1
Джонс 28
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
31 янв. 2018, 23:00 МСК
31.01.2018, 23:00 МСК
среда
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
1'
1'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
28'
28'
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
23
Шоу
Люк Шоу
8
Мата
Хуан Мата
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд