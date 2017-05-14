Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ваньяма 6
Кейн 48
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 71
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
14 мая 2017, 18:30 МСК
14.05.2017, 18:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
83
20
Алли
Деле Алли
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
6'
6'
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
72
10
Кейн
Гарри Кейн
48'
48'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Янссен
Венсан Янссен
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
8
Мата
Хуан Мата
79
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
61
10
Руни
Уэйн Руни
71'
71'
90
14
Лингард
Джесси Лингард
61
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
40
Перейра
Жоэл Перейра
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
21
Эррера
Андер Эррера
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
35
Митчелл
Деметри Митчелл
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд