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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 6
Рэшфорд 49
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 39
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
4 дек. 2019, 22:30 МСК
4.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
18
Янг
Эшли Янг
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
6'
49'
6'
49'
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
23
Шоу
Люк Шоу
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
15
Перейра
Андреас Перейра
37
Гарнер
Джеймс Гарнер
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
27
Моура
Лукас Моура
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
39'
39'
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
3
Роуз
Дэнни Роуз
15
Дайер
Эрик Дайер
21
Фойт
Хуан Фойт
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле