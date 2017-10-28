Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 81
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
28 окт. 2017, 14:30 МСК
28.10.2017, 14:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
65
21
Эррера
Андер Эррера
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
70
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
81'
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
24
Орье
Серж Орье
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
62
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
62
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Триппьер
Киран Триппьер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
18
Льоренте
Фернандо Льоренте