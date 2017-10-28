Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 81
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
28 окт. 2017, 14:30 МСК
28.10.2017, 14:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
65
21
Эррера
Андер Эррера
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
70
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
81'
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
24
Орье
Серж Орье
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
62
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
62
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Триппьер
Киран Триппьер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
18
Льоренте
Фернандо Льоренте