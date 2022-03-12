Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: 12 марта 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: 12 марта 2022 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
12 марта 2022, 18:00 МСК
12.03.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 6
Тоттенхэм
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
6
19.06.2020 19 июня 2020 пт 22:15
Тоттенхэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19.06.2020 19 июня 2020 пт 22:15
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
1
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 19:30
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 19:30
Тоттенхэм
0
Манчестер Юнайтед
1
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Тоттенхэм
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
0
Тоттенхэм
3
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:15
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:15
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 23:00
Тоттенхэм
2
Манчестер Юнайтед
0
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 14:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 14:30
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 18:30
Тоттенхэм
2 : 1
Манчестер Юнайтед
14.05.2017 14 мая 2017 вс 18:30
Тоттенхэм
2
Манчестер Юнайтед
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:15
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
0
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 18:30
Тоттенхэм
3 : 0
Манчестер Юнайтед
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 18:30
Тоттенхэм
3
Манчестер Юнайтед
0
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
0
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Тоттенхэм
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
3
Тоттенхэм
0
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 15:00
Тоттенхэм
0
Манчестер Юнайтед
0
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Тоттенхэм
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 20:30
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
2
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 2
Манчестер Юнайтед
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 15:00
Тоттенхэм
2
Манчестер Юнайтед
2
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
1
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Тоттенхэм
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
3
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:10
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:10
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3

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