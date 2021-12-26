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Тоттенхэм VS Кристал Пэлас
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Тоттенхэм - Кристал Пэлас: 26 декабря 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: 26 декабря 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2021, 18:00 МСК
26.12.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Прошлые матчи
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:15
Тоттенхэм
4 : 1
Кристал Пэлас
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:15
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
1
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
0
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:45
Тоттенхэм
2 : 0
Кристал Пэлас
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:45
Тоттенхэм
2
Кристал Пэлас
0
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
19:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Тоттенхэм
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
19:00
Кристал Пэлас
2
Тоттенхэм
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
15:00
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
15:00
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:00
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Кристал Пэлас
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
18:00
Тоттенхэм
0
Кристал Пэлас
1
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Тоттенхэм
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
3
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
15:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
15:30
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:30
Кристал Пэлас
2 : 1
Тоттенхэм
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:30
Кристал Пэлас
2
Тоттенхэм
1
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Кристал Пэлас
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
0
Кристал Пэлас
0
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Кристал Пэлас
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
2
Кристал Пэлас
0
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
15:30
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
19 апреля, 13:25