Тоттенхэм - Кристал Пэлас: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Кристал Пэлас: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2021, 18:00 МСК
26.12.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон

Прошлые матчи

07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
Тоттенхэм
4 : 1
Кристал Пэлас
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
1
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
0
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
Тоттенхэм
2 : 0
Кристал Пэлас
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
Тоттенхэм
2
Кристал Пэлас
0
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Тоттенхэм
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
Кристал Пэлас
2
Тоттенхэм
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 15:00
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 15:00
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 15:00
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:00
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Кристал Пэлас
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 18:00
Тоттенхэм
0
Кристал Пэлас
1
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Тоттенхэм
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
3
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 15:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 15:30
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:30
Кристал Пэлас
2 : 1
Тоттенхэм
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:30
Кристал Пэлас
2
Тоттенхэм
1
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Кристал Пэлас
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
0
Кристал Пэлас
0
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Кристал Пэлас
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
2
Кристал Пэлас
0
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 15:30
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1

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