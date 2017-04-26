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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 78
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
26 апр. 2017, 22:00 МСК
26.04.2017, 22:00 МСК
среда
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
57
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
64
11
Заха
Вилфрид Заха
90
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
81
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
7
Кабай
Йоан Кабай
26
Сако
Бакари Сако
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
45
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
78'
78'
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
45
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
30
Лопес
Пау Лопес
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
7
Сон
Хын-Мин Сон
9
Янссен
Венсан Янссен