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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 88
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
25 февр. 2018, 15:00 МСК
25.02.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
9
Сорлот
Александр Сорлот
90
Запасные
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
23
Суаре
Папе Суаре
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
31
Ракип
Эрдаль Ракип
28
Эйнга-Локило
Джейсон Эйнга-Локило
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
88'
88'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
2
Триппьер
Киран Триппьер
21
Фойт
Хуан Фойт
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
7
Сон
Хын-Мин Сон
27
Моура
Лукас Моура