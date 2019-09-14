Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 10
ван Анхолт 21
Сон 23
Ламела 42
4:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
14 сент. 2019, 17:00 МСК
14.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
10'
23'
10', 23'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
42'
42'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
20
Алли
Деле Алли
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
21'
21'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
9
Айю
Жордан Айю
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
7
Майер
Макс Майер
23
Камараса
Виктор Камараса
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке