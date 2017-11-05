Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 64
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
5 нояб. 2017, 15:00 МСК
5.11.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
64'
64'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
21
Фойт
Хуан Фойт
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
23
Суаре
Папе Суаре
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд