Штутгарт - Бавария: 01 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:3

Штутгарт - Бавария: 01 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Горецка 37
Левандовски 62
Мюллер 76
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
1 сент. 2018, 19:30 МСК
1.09.2018, 19:30 МСК
суббота
Харм Осмерс
Харм Осмерс
Главный Судья
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Составы

Штутгарт
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
2
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
3
Аого
Деннис Аого
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
7
Маффео
Пабло Маффео
90
21
Павар
Бенжамен Павар
90
8
Кастро
Гонсало Кастро
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
6
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
27
Гомес
Марио Гомес
90
11
Донис
Анастасиос Донис
90
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
-
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
17
Томми
Эрик Томми
-
19
Аколо
Чадрак Аколо
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-
Бавария
мин
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
76'
76'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
18
Горецка
Леон Горецка
37'
37'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
62'
62'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
13
Рафинья
Рафинья
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
11
Родригес
Хамес Родригес
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
22
Гнабри
Серж Гнабри
-

События

Матч окончен 0:3
76'
ГОЛ! 0:3
Томас Мюллер
62'
ГОЛ! 0:2
Роберт Левандовски
37'
ГОЛ! 0:1
Леон Горецка

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Бавария
4
Штутгарт
0
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Штутгарт
1
Бавария
3
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:30
Бавария
4 : 1
Штутгарт
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:30
Бавария
4
Штутгарт
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Штутгарт
0 : 3
Бавария
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Штутгарт
0
Бавария
3
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Бавария
1 : 4
Штутгарт
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Бавария
1
Штутгарт
4
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:30
Штутгарт
0 : 1
Бавария
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:30
Штутгарт
0
Бавария
1
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
1
Бавария
3
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Бавария
4
Штутгарт
0
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0
Бавария
2
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Бавария
2
Штутгарт
0
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Штутгарт
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
Бавария
1
Штутгарт
0
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Штутгарт
1 : 2
Бавария
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Штутгарт
1
Бавария
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 21:00
Бавария
3 : 2
Штутгарт
01.06.2013 01 июня 2013 сб 21:00
Бавария
3
Штутгарт
2
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:30
Штутгарт
0
Бавария
2
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:30
Бавария
6 : 1
Штутгарт
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:30
Бавария
6
Штутгарт
1
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Бавария
2
Штутгарт
0
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 22:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 22:30
Штутгарт
0
Бавария
2
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:30
Штутгарт
1 : 2
Бавария
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:30
Штутгарт
1
Бавария
2
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Штутгарт
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Бавария
2
Штутгарт
1
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 22:30
Штутгарт
3 : 6
Бавария
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 22:30
Штутгарт
3
Бавария
6

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
09 марта, 17:30
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46