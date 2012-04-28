Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 32
Мюллер 90
2:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90'
90'
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
90
0
Усами
Такаши Усами
56
0
Олич
Ивица Олич
74
0
Гомес
Марио Гомес
32'
32'
46
Запасные
0
Ридмюллер
Максимильян Ридмюллер
0
Алаба
Давид Алаба
0
Лам
Филипп Лам
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Кроос
Тони Кроос
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Квист
Вилльям Квист
46
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Харник
Мартин Харник
79
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
64
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
0
Ба
Мамаду Ба
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау
0
Шибер
Юлиан Шибер