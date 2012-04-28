Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Канада
Белоруссия
Косово
США
Кения
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 32
Мюллер 90
2:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90'
90'
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
90
0
Усами
Такаши Усами
56
0
Олич
Ивица Олич
74
0
Гомес
Марио Гомес
32'
32'
46
Запасные
0
Ридмюллер
Максимильян Ридмюллер
0
Алаба
Давид Алаба
0
Лам
Филипп Лам
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Кроос
Тони Кроос
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Квист
Вилльям Квист
46
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Харник
Мартин Харник
79
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
64
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
0
Ба
Мамаду Ба
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау
0
Шибер
Юлиан Шибер