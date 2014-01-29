Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 28
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Писарро 76
Алькантара 90
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
29 янв. 2014, 22:00 МСК
29.01.2014, 22:00 МСК
среда
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
65
0
Вернер
Тимо Вернер
86
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Хедира
Рани Хедира
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
28'
28'
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Бока
Артур Бока
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Максим
Александру Максим
0
Ялчин
Робин Ялчин
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Шакири
Джердан Шакири
60
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Кроос
Тони Кроос
60
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90'
90'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Гетце
Марио Гетце
88
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Контенто
Диего Контенто
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Саллахи
Илли Саллахи
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро
76'
0
Манджукич
Марио Манджукич