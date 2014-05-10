Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Писарро 90
1:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
5
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Данте
Данте
90
13
Рафинья
Рафинья
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
35
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
63
Запасные
0
Редер
Лукас Редер
26
Контенто
Диего Контенто
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро
90'
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
15
Бока
Артур Бока
43
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
0
Груэсо
Карлос Груэсо
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
44
Максим
Александру Максим
77
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
9
Ибишевич
Ведад Ибишевич
65
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
10
Дидави
Даниэль Дидави
8
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
18
Какау
Какау
0
Вернер
Тимо Вернер