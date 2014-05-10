Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Канада
Белоруссия
Косово
США
Кения
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Писарро 90
1:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
5
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Данте
Данте
90
13
Рафинья
Рафинья
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
35
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
63
Запасные
0
Редер
Лукас Редер
26
Контенто
Диего Контенто
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро
90'
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
15
Бока
Артур Бока
43
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
0
Груэсо
Карлос Груэсо
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
44
Максим
Александру Максим
77
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
9
Ибишевич
Ведад Ибишевич
65
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
10
Дидави
Даниэль Дидави
8
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
18
Какау
Какау
0
Вернер
Тимо Вернер