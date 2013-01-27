Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 50
Мюллер 72
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
27 янв. 2013, 19:30 МСК
27.01.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
64
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
64
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Торун
Тунай Торун
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
89
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
72'
72'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
50'
50'
89
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес