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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Санабрия 16
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кала 69
Сарабия 71
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
4 янв. 2016, 22:30 МСК
4.01.2016, 22:30 МСК
понедельник
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Санабрия
Антонио Санабрия
16'
16'
82
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
28
Мере
Хорхе Мере
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
75
17
Омар
Омар
90
25
Халилович
Ален Халилович
90
23
Джони
Джони
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
67
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
11
Лора
Альберто Лора
3
Менендес
Алекс Менендес
19
Кармона
Карлос Кармона
8
Баррера
Алекс Баррера
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
16
Кастро
Карлос Кастро
Хетафе
мин
13
Гуаита
Висенте Гуаита
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
6
Кала
Кала
69'
69'
90
19
Суарес
Дамиан Суарес
90
5
Вергини
Сантьяго Вергини
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90
8
Ласен
Мехди Ласен
90
14
Леон
Педро Леон
65
10
Сарабия
Пабло Сарабия
71'
71'
90
18
Родригес
Виктор Родригес
90
12
Щепович
Стефан Щепович
79
Запасные
1
Медьери
Балаж Медьери
15
Вигарай
Карлос Вигарай
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
11
Йода
Карим Йода
17
Менса
Бернард Менса
30
Вандерсон
Вандерсон
9
Васкес
Альваро Васкес