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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 39
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
10 янв. 2010, 19:00 МСК
10.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Бернардино Гонсалес Васкес
Бернардино Гонсалес Васкес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Кастро
Диего Кастро
39'
39'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Кармело
Кармело
88
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
66
0
Баррал
Давид Баррал
76
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Марио
Марио
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Кортес
Давид Кортес
84
0
Гавилан
Хайме Гавилан
70
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
70
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Рафа
Рафа
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Риос
Педро Риос
0
Кепа
Бланко Кепа
0
Ману
Ману