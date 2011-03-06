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Матч-центр
Моя команда
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 32
Каштру 41
2:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
6 марта 2011, 19:00 МСК
6.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Кастро
Диего Кастро
73
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
32'
32'
82
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
41'
41'
88
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Кармело
Кармело
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
0
Сангой
Гастон Сангой
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
43
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
46
0
Ману
Ману
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
0
Мику
Мику
62
Запасные
0
Гонсало
Гонсало
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Борха
Борха
0
Риос
Педро Риос
0
Арисменди
Хавьер Арисменди