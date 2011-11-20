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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Трехо 45
Ново 89
2:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мику 35
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
20 нояб. 2011, 18:00 МСК
20.11.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
64
0
Трехо
Оскар Трехо
45'
45'
81
0
Касес
Начо Касес
89
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Кармело
Кармело
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Ново
Начо Ново
89'
0
Сангой
Гастон Сангой
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
44
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
72
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Мику
Мику
35'
35'
87
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Риос
Педро Риос
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса