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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Сольдадо 15
Гранеро 17
Сольдадо 57
Уче 70
Сольдадо 72
5:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 45
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
25 янв. 2009, 19:00 МСК
25.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Якобо
Якобо
90
0
Лихт
Лукас Лихт
90
0
Марио
Марио
74
0
Диас
Ката Диас
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
84
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
17'
17'
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Ману
Ману
13
0
Уче
Икечукву Уче
70'
70'
90
Запасные
0
Контра
Космин Мариус Контра
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Селестини
Фабио Селестини
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
15', 57'
72'
0
Геррон
Хоффре Геррон
Спортинг
мин
0
Матео
Кике Матео
90
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Камачо
Диего Камачо
65
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
65
0
Баррал
Давид Баррал
45'
45'
90
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Колин
Йорген Колин
0
Лора
Альберто Лора
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо