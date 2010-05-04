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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Сольдадо 47
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 18
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
4 мая 2010, 21:00 МСК
4.05.2010, 21:00 МСК
вторник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
67
0
Каскеро
Франциско Каскеро
73
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
47'
47'
83
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Селестини
Фабио Селестини
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Риос
Педро Риос
0
Ману
Ману
0
Мику
Мику
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
18'
18'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Кармело
Кармело
80
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Омар
Омар
0
Смилянич
Милан Смилянич
0
Кастро
Диего Кастро
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо