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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мику 22
Кастро 47
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
7 апр. 2012, 19:00 МСК
7.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
74
0
Кастро
Диего Кастро
47'
47'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
83
0
Риос
Педро Риос
90
0
Мику
Мику
22'
22'
69
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Орфила
Педро Орфила
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Ривера
Альберто Ривера
46
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
56
0
Колунга
Адриан Колунга
66
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Трехо
Оскар Трехо
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Кармело
Кармело
0
Каштру
Андре Каштру
0
Касес
Начо Касес
0
Баррал
Давид Баррал
0
Сангой
Гастон Сангой