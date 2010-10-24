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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Боатенг 9
Колунга 51
Маркано 60
3:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
24 окт. 2010, 18:00 МСК
24.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Маркано
Иван Маркано
60'
60'
90
0
Рафа
Рафа
77
0
Пинтос
Пабло Пинтос
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
9'
9'
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
47
0
Ману
Ману
66
0
Риос
Педро Риос
90
0
Колунга
Адриан Колунга
51'
51'
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Перес
Алекс Перес
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Борха
Борха
0
Москера
Педро Москера
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Мику
Мику
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
60
0
Ривера
Альберто Ривера
75
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Ново
Начо Ново
90
0
Сангой
Гастон Сангой
62
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Ландейра
Маркос Ландейра
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал