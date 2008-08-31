Матч завершен
Спортинг
Хихон
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
31 авг. 2008, 20:00 МСК
31.08.2008, 20:00 МСК
воскресенье
Составы