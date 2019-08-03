Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кузьмичев 6
Камилов 90
2:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
3 авг. 2019, 10:00 МСК
3.08.2019, 10:00 МСК
суббота
Составы
СКА-Хабаровск
мин
-
Кузьмичев
Илья Кузьмичев
6'
6'
90
-
Камилов
Владислав Камилов
90'
90'
90