СКА-Хабаровск - Балтика: 17 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Булия 58
1:0

СКА-Хабаровск - Балтика: 17 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
17 сент. 2016, 9:00 МСК
17.09.2016, 9:00 МСК
суббота
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
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Составы

СКА-Хабаровск
мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
76
59
Иванов
Андрей Иванов
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
15
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
7
Кацаев
Адлан Кацаев
90
22
Кобялко
Антон Кобялко
46
87
Казанков
Максим Казанков
61
9
Корян
Руслан Корян
46
Запасные
1
Довбня
Александр Довбня
14
13
Димидко
Александр Димидко
-
34
Воронкин
Артем Воронкин
-
26
Черевко
Александр Черевко
-
10
Никифоров
Владислав Никифоров
44
11
Булия
Эдуард Булия
58'
44
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
29
Балтика
мин
11
Сердюк
Артем Сердюк
85
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
90
23
Крючков
Владислав Крючков
90
81
Зимулька
Константин Зимулька
90
21
Родионов
Кирилл Родионов
90
18
Марущак
Кирилл Марущак
90
93
Каленкович
Виталий Каленкович
90
17
Суханов
Эдуард Суханов
69
25
Цимбал
Евгений Цимбал
90
8
Малеев
Артемий Малеев
80
4
Славнов
Роман Славнов
59
Запасные
12
Дженетов
Мехти Дженетов
-
13
Тимофеев
Виталий Тимофеев
5
39
Сармонт
Валерий Сармонт
-
14
Елисеев
Александр Елисеев
21
7
Помогаев
Семен Помогаев
10
19
Макарчук
Артем Макарчук
-
88
Соломатин
Павел Соломатин
31

События

Матч окончен 1:0
89'
Желтая карточка
Павел Соломатин
85'
Замена
Виталий Тимофеев
Артем Сердюк
80'
Замена
Семен Помогаев
Артемий Малеев
Замена
Александр Довбня
Александр Криворучко
76'
Желтая карточка
Павел Карасев
73'
69'
Замена
Александр Елисеев
Эдуард Суханов
Замена
Хуан Эдуардо Лескано
Максим Казанков
61'
59'
Замена
Павел Соломатин
Роман Славнов
ГОЛ! 1:0
Эдуард Булия
58'
51'
Желтая карточка
Владислав Крючков
Замена
Владислав Никифоров
Руслан Корян
46'
Замена
Эдуард Булия
Антон Кобялко
46'
27'
Желтая карточка
Артем Сердюк

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 17:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 17:00
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 10:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 10:00
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 19:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.05.2019 11 мая 2019 сб 19:00
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 12:00
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
Балтика
0 : 0
СКА-Хабаровск
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
Балтика
0
СКА-Хабаровск
0
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:00
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Балтика
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
СКА-Хабаровск
2
Балтика
1
14.05.2013 14 мая 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
14.05.2013 14 мая 2013 вт 19:00
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
02.05.2012 02 мая 2012 ср 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
02.05.2012 02 мая 2012 ср 11:00
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0

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