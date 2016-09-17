СКА-Хабаровск

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События
Матч окончен 1:0
89'
Желтая карточка
85'
Замена
80'
Замена
76'
Желтая карточка
73'
69'
Замена
61'
59'
Замена
ГОЛ! 1:0
58'
51'
Желтая карточка
Замена
46'
Замена
46'
27'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
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11 сентября 2020, 01:25
1
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42
08 июля 2019, 15:58
30 марта 2019, 21:25