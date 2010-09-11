Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 сент. 2010, 12:00 МСК
11.09.2010, 12:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы